Bien vus, ensemble ! Avez-vous votre kit de sécurité ?

Vendredi 27 octobre de 7h à 9h, France Bleu Gironde et les agents généraux d'assurance de la Gironde s'associent et vous distribuent gratuitement, dans les rues de Bordeaux, des kits de sécurité, pour que soyez "bien vus".

Parce qu'il est de plus en plus difficile de circuler et de se garer dans les rues de Bordeaux-Métropole, vous êtes nombreux à avoir adopté le vélo comme moyen de transport. Au premier trimestre 2017, la métropole de Bordeaux a enregistré une hausse de 18,6 % de la pratique du vélo par rapport au 1er trimestre 2016. Mais êtes-vous certain d'être bien vu et bien identifié en tant que cycliste ? De jour et plus encore de nuit, il es important d'être vus pour circuler en toute sécurité. C'est pour cette raison que France Bleu Gironde vous offrira des kits de sécurité, vendredi 27 octobre dès 7h, en partenariat avec les AGEA, les agents généraux d'assurance de notre département.

1 gilet jaune à bandes réfléchissantes, 1 sac à dos jaune à bandes réfléchissantes, 1 bracelet réfléchissant, des adhésifs à coller sur le cadre des vélos.

Vendredi 27 octobre, dès 7h, Olivier Cabrolier, le city baladeur de France Bleu Gironde se rendra place Pey Berland, place Gambetta, sur les quais de Bordeaux et le long du pont de Pierre pour vous distribuer ces kits "bien vus, ensemble". Et si le parrain de cette opération menée par le réseau France Bleu est Nelson Monfort, le sportif Maxime Moisand en tant que capitaine des Boxers de Bordeaux a accepté d'être celui de l'opération menée à Bordeaux.