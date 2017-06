Biennale du 9e art de Cherbourg-en-Cotentin du 23 juin au 1er octobre

Du 23 juin au 1er octobre 2017, la 8e Biennale du 9e art de Cherbourg-en-Cotentin met à l’honneur Winsor McCay, père de la bande dessinée américaine et pionnier du dessin animé.

Au sein du musée Thomas Henry, le musée des Beaux-Arts de Cherbourg-en-Cotentin (le 3e de Normandie) la Biennale met à l’honneur un auteur de bande dessinée lors d’une grande exposition estivale. Après Bilal en 2002, Schuiten et Peeters en 2004, Juillard en 2006, Loustal en 2008, Hugo Pratt en 2009, Moebius en 2011 et Tardi en 2013, la Biennale du 9e art 2017 est consacrée à Winsor McCay.

Winsor Mc Cay

Winsor McCay, (1869-1934) est le créateur de Little Nemo, personnage parmi les plus emblématiques de la bande dessinée américaine. Sa bande dessinée "Little Nemo in Slumberland" est publiée à partir de 1905 dans l'hebdomadaire le New York Herald. En 1911, McCay décide d'adapter son personnage à un nouveau média, le film d'animation.

En 1914 ce pionnier du cinéma américain d'animation crée le dessin animé "Gertie le dinosaure" premier dinosaure de l'histoire du cinéma. Winsor McCay invente avec Gertie le personnage du dessin animé moderne, un personnage doté d'une personnalité attachante.

Gertie le dinosaure -1914

Une exposition inédite en Europe :

Première exposition monographique consacrée à Winsor McCay dans un musée des Beaux-Arts en France , la Biennale du 9e art de Cherbourg-en-Cotentin rassemble 60 planches originales et des archives inédites issues de collections privées dont certaines n’ont jamais été montrées au public.

Cette rétrospective présente des originaux de McCay prêtés par le galeriste Bernard Mahé, des publications de l’époque, des projections de films... une telle collection d’œuvres de Winsor McCay est une première en Europe.

Cette 8e Biennale du 9e art de Cherbourg-en-Cotentin a été mise en scène par François Schuiten et Benoît Peeters qui ont eu carte blanche pour mettre en relief l’univers de Winsor McCay.

Des animations tout au long de l’exposition :

Des visites guidées tous les mardis à 14h, limitées à 15 personnes. Réservation au 02 33 23 39 33. Autour de l’exposition, conférences, projections de chefs-d’œuvre de super héros, rencontres avec des auteurs… seront organisées.

Des animations familiales, gratuitement des ateliers durant tout l’été sont proposés : initiation à la bande dessinée pour les 4-7 ans et les 8-12 ans, et conception d’un film d’animation pour les 10-15 ans.

Accueil et billetterie de la Biennale :

Musée Thomas Henry, Centre culturel Le Quasar, Esplanade de la Laïcité, 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-18h

Les samedis et dimanches : 13h-18h. Fermé les lundis et jours fériés.

Plein tarif : 5 € / tarif réduit : 3 € - Gratuit le mercredi. Pass musées et expos à volonté pendant 12 mois : 10 €