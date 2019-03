Bienvenue à l'huilerie de Germigney au coeur du Val d'Amour dans le Jura

C'est l'histoire d'un éleveur céréalier du Jura qui s'est lancé dans la fabrication d'huile artisanale ... Aujourd'hui il produit 35000 bouteilles d'huile de colza et de tournesol par an et a entamé sa conversion au bio.

C' est un nouvel or jaune jurassien qui renoue avec une vieille tradition disparue depuis plusieurs décennies : celle des huiles artisanales Reportage France 3 Franche comté ici

Huile de Germigney

Des huiles de tournesol et de colza pressées à froid, qu'Emmanuel OGIER à commencé à fabriquer il y a une dizaine d'années, à une époque à laquelle cet éleveur et céréalier de Germigney était frappé de plein fouet par la crise du prix des céréales.

Cette idée, il l'a eu lors d'une dégustation d'huile dans une autre région :

Emmanuel OGIER

"Ça a été une découverte", explique-t-il, "le produit était exactement comme il devait être après un processus simple : une pression, une filtration, une mise en bouteille".

Celle de tournesol se cuisine et celle de colza, avec son inimitable petit goût de noisettes, s'utilise à froid.

Sur ses 300 hectares de terres agricoles, notre cultivateur en consacre désormais 50 à la culture de sa matière première.

Lancée en 2006, l'huile de Germigney va connaître le même succès, d'autant qu'elle renoue avec une tradition disparue du Val d'Amour après la seconde guerre mondiale.

Aujourd'hui, Emmanuel OGIER veut poursuivre l'expérience de la proximité, en ouvrant son exploitation et son huilerie au tourisme agricole. Il met actuellement la dernière main à sa boutique d'huiles et de produits régionaux

Coffret huile de Germigney

