BiObernai 2017 : l’intelligence collective au service du collectif, 15, 16, 17 septembre à Obernai

Rendez-vous à Obernai les 15, 16 et 17 septembre pour la 14ème édition du salon BiObernai, un événement dont France Bleu Alsace est partenaire. Cette année, la thématique portera sur l'intelligence collective.

Parlons Bio, parlons bien. Chaque année depuis 14 ans, Obernai accueille le salon BiObernai. Un rendez-vous incontournable pour ceux qui veulent découvrir, s'informer, enrichir leurs connaissances sur l'univers bio d'Alsace et d'ailleurs.

Un salon pour les grands et les petits

Pendant trois jours, plus de 240 exposants seront présents et accueilleront les visiteurs. Ces derniers pourront prendre part à plus de 70 animations proposées par le salon, pour les petits et les grands. Vous pourrez aussi assister à des conférences. Le programme du salon est disponible sur son site internet.

Le salon BiObernai, du 15 au 17 septembre 2017, sur le parking des Remparts à Obernai, de 10h à 20h vendredi, samedi et de 10h à 19h le dimanche. Tarifs : A partir de 12h : 5 €, gratuit avant. Demi tarif : 2,50 € (réservé aux personnes sans emploi, étudiants, personnes à mobilité réduite sur présentation d'un justificatif). GRATUIT pour les - de 12 ans. GRATUIT pour les visiteurs venant à vélo et/ou par le train (sur présentation de leur titre de transport à l'accueil billetterie).