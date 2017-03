Bistrot ! De Baudelaire à Picasso à la Cité du Vin de Bordeaux

Exceptionnel à Bordeaux ! France Bleu Gironde vous présente l'exposition "BISTROT ! DE BAUDELAIRE À PICASSO" à la Cité du Vin jusqu'au 21 juin 2017. Cette exposition célèbre les liens, plus vivants et féconds que jamais, entre le monde des arts et le monde du café.

Sous vos yeux, plus de 100 œuvres présentées mêlant peinture, photographie, cinéma et littérature... Le but est de mettre en lumière le rôle essentiel des cafés et des bistrots, ces lieux de convivialité, dans la création et la société, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, grâce à Louis Aragon, Charles Baudelaire, Jean Béraud, Charles Camoin, Otto Dix, Robert Doisneau, Raoul Dufy, Jean-Louis Forain, Jörg Immendorff, Léon Lhermitte, André Masson, Pablo Picasso, Jean-François Raffaëlli, Mark Rothko, Patti Smith, Henri de Toulouse-Lautrec, Jacques Villon, Edouard Vuillard et bien d’autres… "Bistrot ! De Baudelaire à Picasso" présente les situations que le café met en jeu, du buveur solitaire à la scène de séduction, du retrait mélancolique à l'affirmation identitaire, de l'exclusivité masculine à la revendication féminine.

Mark Rothko, Composition, 1929 - 1931 Huile sur carton Collections of Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko. Artworks on canvas by Mark Rothko - ©1998 by Kate Rothko Prizel and Christopher Rothko