Black M dans les studios de France Bleu Limousin vendredi 10 Mars

Ex membre du groupe Sexion d'Assaut, Black M sort son premier album solo en 2014 intitulé " Les Yeux plus gros que le monde". Un véritable succès : disque de diamant ! L'artiste reste dans sa lancée et sort un nouvel album "Éternel insatisfait ". Il vient nous en parler !

Black M sera dans les studios de France Bleu Limousin vendredi 10 Mars dans " ça vaut le détour" de 16h à 18h.

"Eternel insatisfait", deuxième album de Black M . - ©Black M FB

Black Mesrimes, de son vrai nom Alpha Diallo, rappeur français qui choisi au début le surnom de « Black Mesrimes », jeu de mots avec le nom de l’ancien ennemi public numéro 1 Jacques Mesrine. « Black » pour sa couleur de peau, et « Mesrimes » pour son talent lyrical. A ces débuts il est rappeur solo. Il intègre ensuite le groupe de rappeurs parisiens Sexion d’Assaut. Français d’origine guinéenne, il vient de l’ethnie des peuls, comme d’autres membres du groupe tel que Barack Adama ou Doomams.

Il est connu au sein du groupe pour avoir un côté fou, qu'il cultive avec de nombreuses gimmicks, une gestuelle marquante ... ses fans retiennent les gros yeux !

Black M - ©Black M FB

Black M sait s'entourer pour annoncer son dernier single et clip !

Soyez avec nous Vendredi 10 Mars pour découvrir cet artiste. Il se dévoile au micro de France Bleu Limousin et c'est vous qui en profitez !!

Le concert de Black M est prévu le 09 Avril au Zénith de Limoges ! Gagnez vos places en jouant avec France Bleu Limousin !