Vendredi 25 mai, France Bleu vous propose de découvrir Blaye à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Blaye

Cette semaine, La Maison France 5 vous emmène en Gironde, le long de l'Estuaire, l'un des plus grand d'Europe, le mieux préservé aussi. Il s'étend sur près de 75 km de long et 12 km de large à son embouchure, un véritable MISSISSIPI. Il est surtout bordé par de magnifiques vignobles comme ceux de la citadelle de Blaye : «La pépite de l'Aquitaine » où nous faisons halte aujourd'hui, construite par Vauban, entre 1686 et 1689.

Les intervenants de cette semaine ...

Elise Barconnière est guide pour l'office de tourisme de Blaye. C’est elle qui nous fera découvrir la Citadelle

Alexandre et sa femme Laure Da Gama ont quitté il y a 6ans la vie parisienne et leur activité professionnelle pour le vignoble bordelais. Leur projet : créer une maison d'hôtes de charme dans une demeure où il ferait également bon vivre avec leurs enfants. Pari réussi avec la création du Clos Marcamps

Créateur et designer, notamment connu pour ses luminaires à plumes, Hervé Matejewski a lui aussi quitté la frénésie parisienne pour la douceur de la Gironde et le village de Blaye où il a trouvé le calme et de nouvelles sources d'inspiration

Caroline Bourcier est bordelaise de souche. Avec sa famille elle gère une propriété viticole au sein duquel elle a créé une maison d'hôtes La Maison de Jean, ouvrant ainsi le domaine à l'oenotourisme. C'est elle qui sera aujourd'hui notre carte blanche du jour pour nous faire partager son univers et les adresses qu'elle affectionne particulièrement

Christophe et Jean-Louis ont eu le coup de cœur pour un ancien bâtiment agricole, un chai typique du bordelais situé en bordure de l'Estuaire de Gironde. Aidés de l’architecte Fabienne Lagarrigue, ils l'ont entièrement rénové et transformé en espace d'habitation

Xavier Joyat dirige l'une des dernières fabriques de pavés céramiques, ceux qui recouvrent les rues de Bordeaux. Un savoir-faire transmis par les générations précédentes et qu'il s'évertue à perpétuer. Une démarche qui lui vaut d'ailleurs d'avoir reçu en 2007 le label : Entreprise du Patrimoine Vivant.

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Cette semaine ...

Changer : On va retrouver maintenant Stéphane Millet qui cette semaine doit travailler à l'articulation de l'entrée d'une cuisine par du rangement graphique

Les salons d'extérieur : Quand on a la chance d'avoir un extérieur autant en profiter pour se créer un espace salon confortable et aujourd'hui les propositions ne manquent pas : balancelles en bois, canapés en scoubidou où sièges en matières techniques façon textile.... le choix est vaste

Les portes intérieures : On va s'intéresser maintenant à un élément indispensable à une maison ou un appartement : les portes intérieures : quel modèle privilégier selon la pièce à fermer, quelle matière choisir pour une bonne isolation phonique sans oublier bien sûr l'esthétisme... On a mené notre petite enquête

La rénovation d’un ancien prieuré : On va continuer de découvrir la région notamment à travers son habitat avec tout de suite la visite d'un ancien prieuré, dont certains éléments datent du 15è. Lorsque Nicola-Ann et son mari Neuville l’ont acheté en 2016, il était inhabitable et complètement rongé par l’humidité. Après un an de travaux, ils sont parvenus à lui redonner un second souffle.

Les sols intérieurs en pierre : On va continuer à parler des revêtements de sols mais cette fois dédiés aux intérieurs, puisqu'il est question maintenant des revêtements en pierre : quelle pierre privilégier, pour quelle pièce avec quelle mode de pose... On vous donne toutes les astuces pour faire le bon choix

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 1er juin à 20h50. Saint Emilion sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.