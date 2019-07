Blow Up Festival au Bourget-du-Lac

RDV en famille, au Bourget-du-Lac, du 8 juillet au 25 août pour le Blow-Up Festival !

Le Blow-Up Festival, un festival tout en l'air !

2500 m2 de châteaux et structures gonflables vous attendent cet été sur l'esplanade de la Croix verte au Bourget-du-Lac.

Dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 16 ans, c’est dans des structures moelleuses et multicolores que les enfants peuvent se jeter !

Pour les adultes, c'est gratuit et la Chill zone leur est réservée pour profiter d’un moment relaxant avec espace de restauration rapide, boissons et glace.

Le blow up festival , c'est l'endroit idéal pour réunir les familles et amis dans un lieu consacré à la détente et aux loisirs !

RDV tous les jours, du 8 juillet au 25 août, de 10h à 19h !