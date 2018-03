Le Festival International de Fanfares de Beauvais se tiendra à l'Elispace le samedi 14 avril 2018 à 20h30. Ce rassemblement exceptionnel, nommé Taptoe regroupera sept formations de renom pour un spectacle original.

AU PROGRAMME :

De Show- & Marching band K&G Leiden (nl) qui interpretera son show intitulé "Another night at the opera", ce sera l'unique occasion d'admirer ce show en France, car aucunes autres salles ne permet son déploiment.

Le show and marching band BLV Music Show (fr)

The Royal British Legion Band and Corps of Drums, Romford (uk)

Drum- en Showband Adest Musica (nl)

Showkorps-wilhelmina (nl)

Van Limburg Stirum Korpsen (nl)

Hertfordshire Showband de Potters Bar (uk)

Elles se produiront tour à tour devant le public lors de performances musicales et chorégraphies. La soirée sera composée de deux parties avec un entracte animé par la BAK fanfare. Elle sera clôturée par un morceau d’ensemble réunissant près de 400 musiciens, joué pour la première fois dans un Taptoe

La traditionnelle parade de présentation aura lieu à 14h30 dans le centre-ville de Beauvais.