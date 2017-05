Bordeaux fête le fleuve : France Bleu Gironde part à l’aventure !

Vivez la 10ème édition de "Bordeaux fête le fleuve" avec France Bleu Gironde, du vendredi 26 mai au dimanche 4 juin 2017

Bienvenue à bord ! France Bleu Gironde vous donne rendez-vous depuis Bordeaux fête le fleuve, port de la Lune à Bordeaux. Vendredi 26 mai, vivez en direct l’inauguration et la remontée de la Garonne avec Isabelle Wagner, à bord du bateau du skipper girondin Marc Pouydebat engagé dans la Solitaire Urgo le Figaro.

Du mardi 30 mai au vendredi 2 juin, Nicolas Fauveau sera en direct du Quai Richelieu à Bordeaux avec Christophe Chabaneau en simultané sur TV7. Et de 18h30 à 19h, ne ratez pas le Journal de la Solitaire avec Serge Herbin, les 43 skippers de la course et tous nos invités.

Enfin, émission spéciale le samedi 3 juin. Isabelle Wagner vous fera vivre en direct le départ du prologue de la Solitaire Urgo Le Figaro entre 16h et 19h.

Les temps forts de cette 10ème édition : La présence du navigateur Armel Le Cleac’h, le héros du 8ème Vendée Globe, viendra présenter en avant-première le film « Vendée globe 2016-2017. Embarquez pour la parade des héros, explorez les îles de l’Estuaire, Cussac Fort Médoc et le verrou de Vauban, remontez la Garonne vers Cadillac et les vignobles de l’Entre-deux-mers. Et toujours la Parade des héros, des voiliers légendaires à visiter, le feu d'artifice de clôture, des concerts, des spectacles, des animations, les villages-expos avec cette année un coup de projecteur sur les marins du pays basque !

