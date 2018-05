France Bleu Limousin vous emmène à Bordeaux pour fêter le vin !

Bordeaux fête le vin du 14 au 18 juin ! A cette occasion, France Bleu Limousin vous offre une virée au cœur de cette belle région viticole de Nouvelle Aquitaine !

Bordeaux Fête le Vin en version XXL pour ses 20 ans du 14 au 18 juin #BFV2018

🍇 1300 vignerons présents

⛵️ 33 bateaux amarrés

🍷 1,7km de parcours de dégustation

🎆 Spectacles pyrotechniques tous les soirs pic.twitter.com/ytzQuhU5FS — Bordeaux Eco (@Bxeco) May 2, 2018

Pour profiter de toutes les robes et arômes !

Séjournez à Bordeaux avec le Pass Dégustation. C'est l’outil indispensable pour découvrir et déguster la qualité et la diversité des vins de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine.

Le vin a été donné par Dionysos aux hommes pour compenser la vieillesse en éloignant sa mélancolie, et les faisant se sentir jeunes à nouveau / Théophraste, philosophe grec et disciple d'Aristote

Une nuit et un petit déjeuner offerts !

Partez avec la personne de votre choix et profitez d'un hôtel 4*. Passez votre nuit dans le Novotel Bordeaux Centre Mériadeck au coeur historique de Bordeaux.

Profitez en pour découvrir la Cité du Vin et tout ce qui fait de Bordeaux la ville la plus attractive au Monde par le Lonely Planet !/ Vincent Gasnier, directeur de l'hôtel

Pour gagner ce séjour et profiter de " Bordeaux fête le Vin ", jouez avec nous cette semaine au Quiz Limousi 05 55 34 5000 à 11h

Toute la semaine gagnez également le sac Pique-nique, les ballons de basket et rugby ainsi que des entrées pour le centre L'Aquapolis de Limoges

Bonne chance à tous !