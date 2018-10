Le rendez-vous incontournable de la gastronomie et de l’art de vivre

Bordeaux S.O Good est de retour avec comme parrain cette année le fameux chef étoilé Pierre Gagnaire ! L’agglomération Bordelaise redevient pendant trois jours la capitale internationale de l’art de vivre et de la gastronomie du Sud-ouest avec une halle gourmande installée sur les deux niveaux du Hangar 14 à Bordeaux, des dégustations de produits du terroir, des cours de cuisine et des démonstrations avec des chef de renoms. Parmi les nouveautés de cette édition 2018, une grande tablée fermière et un brunch du dimanche matin concocté par les meilleurs producteurs et artisans régionaux.

L’Italie, pays invité d’honneur

Vous avez des envies de pastas et de gnocchis, de Carabaccia, de risotto à la truffe, de tiramisu et autres bruschettas agrémentées de Coppa et de Bresaola ? C’est l’Italie, pays invité d’honneur, avec sa cuisine ensoleillée qui va vous entraîner de Rome à Milan, en passant par la Toscane, la Vénétie ou les Pouilles, dans une farandole éblouissante de parfums et de saveurs, au cours de la soirée d’ouverture aux couleurs de la péninsule dans une ambiance gourmande et 100% « dolce vita », au Palais de la Bourse à Bordeaux, vendredi 16 novembre

Un banquet hommage à Paul Bocuse

Comme chaque année la Nuit des banquets voit les choses en grand et se déroule dans 15 sites emblématiques de la Métropole, autour de thématiques variées : un banquet dans le noir qui va mettre tous vos sens en éveil, un banquet hommage au grand Paul Bocuse, le pape de la gastronomie française qui nous a quitté cette année, ou bien encore un banquet gourmand concocté spécialement pour vous par des femmes-chefs ! Egalement au menu, les parades des confréries, une exposition itinérante à travers la ville et une ferme éphémère. Le programme de cette 5ème édition de Bordeaux S.O Good s’annonce une nouvelle fois particulièrement copieux !

Le programme complet en cliquant ICI !