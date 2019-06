Bormes-les-Mimosas dans "La Maison France 5"

Vendredi 28 juin, France Bleu vous propose de découvrir Bormes-les-mimosas, à 20h50 dans la Maison France 5.

Cette semaine La Maison France 5 vous propose un petit avant-goût des vacances et vous emmène sur la côte méditerranéenne, en Provence-Alpes-Côte-D’azur découvrir l’une des perles de la région : Bormes-les-Mimosas!

Célèbre citée varoise, nichée en pleine verdure, au creux du massif des Maures, le regard tourné vers la Méditerranée. Un village typique, entre terre et mer, parmi les plus fleuries de France et dont nous allons largement profiter ensemble.

Les intervenants de cette semaine

Carole Gobbi, de l’Office du Tourisme nous présentera Bormes-Les-Mimosas !

Amandine Mazella est architecte d’intérieur. Après avoir vécu plusieurs années à Paris, elle a décidé de revenir sur sa terre natale : Bormes-Les-Mimosas, qu’elle connait donc par cœur. C’est elle, qui aujourd’hui nous fait découvrir son univers

Cathy est une passionnée de décoration et de rénovation. Il y a deux ans, elle a acheté avec son mari, une maison de caractère, construite dans les années 20’s. Elle l’a entièrement remaniée tout en respectant l’âme des lieux

Nous rejoindrons, Serge Moiselet. Il est potier sur la presqu’île de Giens, et s’il façonne toujours ses créations avec le traditionnel tour de potier, c’est surtout la corde qu’il manie avec talent: une technique ancienne, héritée de ses aïeux et qu’il nous fera découvrir à l’occasion de notre venue dans ses ateliers

Nous nous rendrons sur la presqu’île de Giens pour découvrir une maison des années 50’s, à la forme totalement atypique. La rénovation a été orchestrée avec maestria par l’architecte Jérôme Cano, qui a respecté l’architecture moderniste d’origine et apporté des tonalités brésiliennes à la décoration...Et vous verrez que le mélange des deux est du plus bel effet …

Les sujets de la Maison France 5

Chaque semaine, des sujets seront évoqués pour faciliter la vie de tous, tout en donnant des astuces simples et créatives.

Changer : Karine et Gaëlle doivent cette semaine réagencer une entrée et un salon avec des rangements et un bureau

Une maison à Giens : On va continuer de découvrir de beaux intérieurs, avec la visite d’une maison qui fait face à la mer et aux îles de Porquerolles, autant dire une vue de rêve. Thierry et Remy, tous deux parisiens ont fait l’acquisition de cette maison il y a 4 ans. Elle n’était pas du tout en l’état actuel, ils ont fait beaucoup de modifications. Ils ont fait appel à l’architecte Frédérique Pyra qui a eu totale liberté pour la rénovation.

Les miroirs de salle de bains : On va s’intéresser à un équipement très important dans la salle de bains : les miroirs. Comment bien les choisir, quelle taille et forme, dans quels matériaux, avec ou sans rangements intégrés, sans oublier l’éclairage… On vous éclaire justement sur le sujet !

Luminaires décoratifs pour l’extérieur : Pour embellir ses extérieurs, rien de tels que les éclairages : lampadaires comme au salon, lanternes revisitées, baladeuses sans fils à transporter au fond du jardin ou appliques métalliques, cette saison les designers ont fait de véritables prouesses pour éclairer nos belles nuits d´été

Prêt pour la plage : On a la plage pas très loin, et bien ça tombe bien car on a justement fait une petite sélection des accessoires indispensables pour partir bien équipé à la plage: serviette innovante, matelas confortable, petits sièges pliants ou encore hamac gonflable...Bref un sujet art de vivre pour nous donner un petit avant-gout des vacances