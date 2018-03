Boulegan à l’Ostal à Saint Jean du Gard, c'est le rendez-vous des amoureux de danses et musiques traditionnelles. Musiciens amateurs et professionnels, luthiers, danseurs et curieux, près de 6000 personnes se rassemblent pendant 3 jours dans une ambiance festive, chaleureuse et conviviale.

Les 30, 31 mars et 1er avril, c'est Boulegan à l'Ostal à Saint Jean du Gard. Pendant 3 jours, la cité cévenole est en fête : Violons, violoncelles, accordéons, percussions, instruments traditionnels, des bœufs dans les cafés, sur les places, et les danses trads spontanées animent le centre ville, pour guincher au son des violes et des binious.

Le programme complet des 3 jours

Vendredi 30 mars :

- Espace Paulhan :

20h45 : bal concert avec le Trio Loubelya.

22h30 : La Ficelle.

En cours de soirée ouverture de la petite scène et du pub irlandais.

00h15 : Trio Faburden.



Samedi 31 mars :

- Les Halles :

10h30 : début des stages

12h00 : le salon des luthiers et l'apéro du Papet.

13h - 18h30 : la p'tite scène des halles (avec : Les Folk Furieuses, Le Bal de Lo', Crieuse-annonceuse, Chavana Trio et La Souflante).

- Maison Rouge, Musée des Vallées Cévenoles :

11h, 14h30 et 16h présence de musiciens pour animer votre visite du musée.

- Espace Paulhan :

19h45 : criée publique avec Gérald Rigaud. Présentation du festival, annonces des criées.

20h00 : Hoctomoz .

21h30 : Arbadétorne .

En cours de soirée ouverture du pub irlandais et de la petite scène.

23h15, Bal de l'Ogre.

1h00 : Beat Bouet Trio.

Dimanche 1er avril :

- Les Halles :

10h - 19h : le salon des luthiers

13h30 - 18h30 : la P'tiTe ScèNe des Halles (avec Morand Cajun Band, Escale Ordinaire, Papillons de Nuit et Serendipia).

- Maison Rouge :

11h, 14h30 et 16h : présence de musiciens pour animer votre visite du musée.

- Au Temple :

16h00 à 17h15 : concert de Sopa de pedra.

- À la crêperie La Treille :

La méga grosse session irlandaise avec Egan's Bowl.

- En ville :

toute la journée : des bœufs dans les cafés, les rues et sur les places.

20h à 22h : bal final avec le Trio Robin Jolivet Padovani.

