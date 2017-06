The BRIDGE 2017 : France Bleu Loire Océan en direct des Villages de Nantes et Saint-Nazaire

Vivez la grande aventure The Bridge en direct sur France Bleu Loire Océan. Depuis Nantes, Cherbourg, Saint-Nazaire, New-York... Emissions spéciales depuis les villages, invités, coulisses, reportages, on vous dit tout sur ce grand défi entre un paquebot transatlantique et quatre trimarans ultimes.

France Bleu Loire Océan partenaire officiel de THE BRIDGE se délocalise pour vous faire vivre une semaine durant les derniers préparatifs, les animations, l'arrivée à Saint-Nazaire du Queen Mary 2 le samedi 23 juin et bien sûr le départ de ce défi hors norme le dimanche 24 juin 2017 à 19h02.

Des rendez-vous, des émissions en DIRECT

Dès le samedi 17 juin France Bleu Loire Océan délocalise son studio pour deux directs depuis le cœur du Village de THE BRIDGE à Nantes situé aux Machines de l'Ile de Nantes.

SAMEDI 17 JUIN 2017 - VILLAGE THE BRIGDE - NANTES

10H-12H , émission spéciale en direct depuis le village.

16H-19H , émission spéciale en direct depuis le village.

LUNDI 19 JUIN 2017 - VILLAGE THE BRIDGE - NANTES

12H-13H , un baladeur spécial THE BRIDGE pour la journée des collégiens (avec le CD 44)

JEUDI 22 JUIN 2017 - VILLAGE THE BRIDGE - NANTES

16H-19H , descente de la Loire par quatre maxi-trimarans participants à la course en direct depuis un bateau suiveur.

VENDREDI 23 JUIN 2017 - STUDIO FRANCE BLEU LOIRE OCEAN - NANTES16H-19H, émission spéciale avec le Départ du Queen Mary 2 de Cherbourg

Le samedi 24 juin et le dimanche 25 juin, l'arrivée du Queen Mary 2, les derniers préparatifs avant le départ depuis le Village THE BRIDGE à Saint-Nazaire.

SAMEDI 24 JUIN 2017 - VILLAGE THE BRIDGE - SAINT-NAZAIRE

10H-12H , émission spéciale en direct depuis le village avec à 11H le passage du Queen Mary 2 au large de Lorient pour retrouver l'Armada. 16H-19H , émission spéciale en direct du village de St Nazaire pour l'arrivée du paquebot transatlantique à 17H30.

, émission spéciale en direct depuis le village avec à 11H le passage du Queen Mary 2 au large de Lorient pour retrouver l'Armada. , émission spéciale en direct du village de St Nazaire pour l'arrivée du paquebot transatlantique à 17H30. DIMANCHE 25 JUIN - VILLAGE THE BRIDGE - SAINT-NAZAIRE 10H-12H, émission spéciale depuis le village.16H-20H, émission spéciale depuis le village pour vivre le départ en direct à 19H02.

THE BRIDGE 2017... Un siècle d'échanges et d'héritage culturel entre les deux pays - The Bridge

THE BRIDGE 2017 n'est pas qu'une course entre un paquebot transatlantique construit aux Chantiers Navals de Saint-Nazaire et de trois maxi catamarans mais est également la célébration d'un siècle d'échange et d'héritage culturel entre les deux pays. 1917 - 2017, le centenaire du débarquement des troupes américaines durant la Première Guerre Mondiale.

THE BRIDGE 2017 célèbre les 100 ans d'influence américaine dans le sport, le basket plus particulièrement et au travers de sa musique, le pont fraternel qui réunit la France et les Etats-Unis d'Amérique !

Découvrez l'ensemble des animations qui célèbrent les années américaines

Découvrir les coulisses du Queen Mary 2