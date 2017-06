THE BRIDGE 2017 : les règles de navigation à tenir et respecter lors du départ de la course dimanche 25 juin.

C'est à 19H02 que sera donné le départ de THE BRIDGE 2017 dans l'estuaire de la Loire, en aval du pont de Saint-Nazaire. Des règles de navigation très strictes seront à respecter par les plaisanciers qui souhaiteront être au plus près du Queen Mary II et des quatre trimarans engagés dans la course.

Deux zones de navigation ouvertes aux plaisanciers

Des bouées gonflables jaunes matérialiseront les deux zones de navigation ouvertes aux plaisanciers qui souhaitent assister sur l’eau au départ. Ces deux zones matérialisées ont été définies des deux côtés de l’estuaire.

Un dispositif de surveillance strict et renforcé par des moyens de l’état s’assurera que toutes les embarcations, voile et moteur, des particuliers resteront positionnées à l’intérieur de ces deux périmètres définis.

Profiter d’un moment unique, un spectacle grandiose

Il est demandé à tous les plaisanciers qui souhaiteraient venir sur zones pour assister au départ de respecter toutes les règles de sécurité imposées lors du départ de THE BRIDGE 2017 et de faire preuve d’une extrême vigilance. Dans ces conditions de respect, les géants des mers, les quatre trimarans Ultims face au Queen Mary II offriront un spectacle grandiose, unique et inédit au très nombreux public attendu ce dimanche sur Saint-Nazaire, aux abords de l’estuaire et sur l’eau.

Départ : la carte des zones nautiques dans l'estuaire de la Loire

carte départ THE BRIDGE 2017 zone nautique © Radio France - thebridge2017.com

Départ : les règles* de sécurité et de bonne conduite sur l'eau

Veillez en permanence le canal VHF 16.

Ne sortez jamais seul en mer.

Restez vigilant et demandez à votre équipage de surveiller le plan d’eau à vos côtés.

Suivez les instructions données par les bateaux de surveillance (pavillon THE BRIDGE).

Ne rentrez jamais dans les zones interdites.

Portez une brassière de sauvetage adaptée (enfant) en permanence, en particulier à bord des semi-rigides.

Portez en permanence le coupe-circuit à bord des semi-rigides.

Munissez-vous de vêtements chauds et adaptés à la mer.

N’évoluez jamais devant les concurrents (les accélérations et changements de cap sont extrêmes et surprennent).

Évoluez à des vitesses adaptées aux circonstances, ralentissez toujours dans les zones à fort trafic.

N’accélérez pas brutalement, et prévenez votre équipage.

Ne mouillez pas dans la zone de course. Ne jetez pas vos déchets à la mer.

Pour les voiliers, la navigation à la voile est interdite.

Pour les petites embarcations (kayak et paddle) pensez à vous signaler car vous n’êtes pas visible sur l’eau, et ne sortez pas de la zone publique.

La traversée du chenal est interdite de 14h à 21h.

*règles fournies par l'organisation du comité de course THE BRIDGE 2017