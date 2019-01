Budget: les bons tuyaux d'Aïcha

Comment se divertir, se cultiver, bien manger, se faire plaisir sans trop dépenser. Aïcha est à l'affût de tous les bons plans et vous en fait profiter !

"Sur le chemin du fauvisme*" randonnée pédestre, entre mer et montagne, sentier du littoral. Plein les yeux pour pas un sou !

Notre département est une carte postale animée à ciel ouvert . Pour le découvrir , je vous invite à une superbe randonnée pédestre qui donne accès à une variété de points de vue à couper le souffle.

Sentier du littoral © Radio France - Aïcha Folcher

Point de départ: Cap Béar et arrivée: Anse de Paulilles 2 h30 de randonnée pour 6 km. C’est parti, on chausse les baskets et une tenue souple . Marcher sur la côte rocheuse est avant tout un plaisir et l'occasion de découvrir notre histoire , notre culture , notre patrimoine et la diversité de la faune et de la flore . Vous découvrirez une mosaïque paysagère incomparable et inoubliable . On peut profiter de tout en marchant à son rythme: l’eau qui jaillit au détour d’un sentier pour venir s’écraser sur les falaises de roches de schiste , la végétation qui a su s’adapter et se développer , les oiseaux qui nous offrent une palette de danses majestueuses … Marcher pour recevoir la féerie du lieu, quoi de plus naturel? Vous serez heureux d’arriver à Paulilles et de faire une halte sous les pins maritimes pour partager « un déjeuner au sec , sorti du sac ».

Le soir , pour récompenser notre « peine » ,nos petites mains ont préparé des anchois de Collioure

anchois de Collioure © Radio France - Aïcha Flocher

Ma recette toute simple pour 10 personnes: il faut 1kg d'anchois frais, 1 bouquet de persil, une tête d'ail rose du Roussillon et 1 agrume au choix + de l'huile d'olive. Pour faire les filets: couper la tête, ouvrir le ventre et tirer l'arrête centrale. Mettre à plat. Le filet est formé. Ajouter persil et ail préalablement hachés. Disposer de petits morceaux d'agrume et arroser généreusement d'huile d'olive. Réserver une heure au frais. Pour info, un kilo d'anchois coûte environ 2 euros 60. Très abordable! Ca demande juste un peu de préparation.

*Fauvisme: Collioure a vu naître ce courant de peinture par son usage de couleurs aux teintes éclatantes. Le fauvisme avait en effet pour devise: "la libération de la couleur". Ce mouvement fut initié par les peintres Henri Matisse et _André Derain_, puis d'autres artistes les rejoindront: Maurice de Vlaminck, Auguste Chabaud, Georges Braque, Etienne Terrus, Aristide Maillol ou encore Daniel de Monfreid. Le Fauvisme apparaît en 1905 lors du Salon d'automne où une salle était consacré à ce courant artistique.

Café les Templiers à Collioure © Radio France - Aïcha Folcher

https://www.collioure.com/decouvrir/les-incontournables/le-fauvisme