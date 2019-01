Burns night

Direction artistique : Chris Craig

Distribution comédiens et musiciens en cours

Coproduction : Théâtre Point / Aghja

Chaque année, les Écossais se rassemblent pour célébrer l’anniversaire de Robert Burns, véritable symbole de l’Écosse, surnommé « Fils préféré de l’Écosse ». Pour des contraintes de calendrier, nous le fêterons quelques jours avant le 25 janvier, date de sa naissance, mais nous vous promettons un véritable enchantement ! Né en 1759, Robert Burns est aujourd’hui encore le poète le plus célèbre d’Écosse : son œuvre, inspirée de la culture populaire et nourrie de nombreuses références à la poésie classique, touche tous les lecteurs. Outre ses compositions originales, Burns a adapté ou réécrit des chansons populaires, recueillies dans toute l’Écosse. Son poème le plus connu, Auld Lang Syne (Ce n’est qu’un au revoir), est souvent chanté lors de Hogmanay (le dernier jour de l’année), et Scots Wha Hae servit longtemps d’hymne national officieux du pays. Burns est également apprécié pour avoir écrit en gaélique écossais, en anglais, et aussi en scots, langue régionale des Lowlands, au sud du pays.

Burn’s night est l’occasion de rencontres festives entre culture et bonne chère, poèmes, musiques, danses et nombreux toasts ! Cette soirée conviviale prendra aussi la couleur de la Corse ; artistes Écossais et Corses se rencontreront dans une ambiance que nous vous promettons très chaleureuse ! La cheville ouvrière de cet événement est un comédien Écossais que la plupart d’entre nous connaissent : qui mieux que Chris Craig, acteur enflammé et généreux, pour incarner Robert Burns, et nous promener dans son île, à la lumière de la nôtre ? Enfin, cerise sur le gâteau : les cornemuses seront bien sûr de la partie !!!

Notre « Burn’s night » sera en tous points identique à celle qui se fait en Ecosse. Un repas traditionnel sera donc servi : nous dégusterons du haggis, et boirons sans nul doute (mais toujours avec modération) une boisson typiquement écossaise ! Après le repas, improvisations : chants, danses traditionnelles… sous la houlette de Chris et tous nos amis écossais !