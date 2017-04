C'est beau la vie quand on y pense, un film de Gérard Jugnot, gagnez vos places avec France Bleu Lorraine

Découvrez le nouveau film de Gérard Jugnot "C'est beau la vie quand on y pense" avant tout le monde ! Présenté en avant-première au Gaumont d'Amnéville ce dimanche 9 avril, écoutez France Bleu Lorraine et gagnez vos invitations.

Loïc le Tallec, la soixantaine, ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur greffé de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive.

Onzième réalisation pour Gérard Jugnot qui n'était pas repassé derrière la caméra depuis 2009 et son "Rose & Noir". Il signe ici une comédie dramatique qui n'est pas sans rappeler certaines de ses précédentes réalisations telles que "Une Epoque formidable", "Meilleur Espoir Féminin" ou encore "Monsieur Batignole".

"C'est beau la vie quand on pense" ou la rencontre à la fois touchante et drôle de ce duo que tout oppose.

