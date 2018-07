Barrême, France

Jean Siccardi, écrivain amoureux de la Provence

Né à Nice, écrivain passionné, Jean Siccardi est imprégné des paysages lumineux et odorants de la Provence. Homme de la terre et de la montagne, auteur d’une soixantaine d’ouvrages, Jean Siccardi, est considéré comme un des écrivains majeurs de la Provence.

📢 Il est l'invité de Mélanie Masson pour présenter sur France Bleu Provence son très beau nouvel ouvrage "L'auberge du Gué" qui nous emmène - en toute liberté - de la gare de Sainte-Marthe à Marseille en passant par Barrême dans les Alpes de Haute Provence jusqu'à La Napoule !

Jean Siccardi, écrivain

L'auberge du gué, aux éditions Calmann-Levy

En Provence, vers 1900. Antoine Rabuis est abandonné par son père à un couple de paysans aisés en mal d’enfant. Bientôt officiellement adopté, le garçon prend le nom de ses nouveaux parents et se fait prénommer Noël. Après le certificat d’études, pourtant doué et promis à un brillant avenir, Noël préfère rester à la ferme auprès de sa nouvelle famille.

Malheureusement, la guerre éclate. Comme tous les hommes de son âge, Noël est appelé sous les drapeaux. Mais comment courir au massacre lorsque l’on a appris à aimer passionnément la vie et à haïr la violence ? Le salut du jeune soldat viendra d’un nouveau et incroyable changement d’identité…

À travers la destinée singulière d’un jeune Provençal au temps de la Grande Guerre, Jean Siccardi, écrivain fécond, auteur de plus de soixante ouvrages, amoureux des terres du Sud, célèbre le bonheur de vivre, la puissance de la générosité et la liberté.

L'auberge du gué a remporté le Prix Nice Baie des Anges 2018