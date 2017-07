C'est l'été, France Bleu la Rochelle vous fait prendre de la hauteur avec le Coupe d'Europe de MONTGOLFIÈRES

Nous vous offrons vos entrées pour la 20e COUPE D'EUROPE DE MONTGOLFIÈRES

Cet été, c'est grand bleu avec France Bleu La Rochelle!

MONTGOLFIERES © Radio France

La 20ème Coupe d’Europe de Montgolfières et la 25ème Coupe du Monde des Dames accueillera 47 équipages en compétition, 25 montgolfières en Fiesta, 2 ballons à gaz et le dimanche 6 août Mainfonds Aubeville Air Show présentera un grand meeting aérien à tendance cabaret aéronautique, une festival de patrouilles aériennes avec la première fois en France les Flying Bulls Team et l’hélicoptère voltigeur.

MONTGOLFIERES 17 © Radio France

http://www.mainfonds.com/