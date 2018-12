C'est l'hiver au restaurant au Pays Basque du 15 au 22 décembre 2018

Du samedi 15 au samedi 22 décembre 2018, de nombreux restaurants du Pays Basque participent à l'opération : L'Hiver au Restaurant. Ils vous proposent de venir découvrir leurs menus à prix doux : 20 € et 25 € pour le déjeuner et 25 € et 35 € pour le dîner.

Les menus proposés par tous les restaurateurs comprennent tous " entrée + plat + dessert".

Que ce soit le "Bellini" de Saint Jean de Luz qui vous propose un délicieux minestrone suivi de lasagnes au veau, roquettes et copeaux parmesan et d'un tiramisu. Ou le "Milesker" d'Urrugne qui vous propose ses chipirons sautés à l’espagnole puis son porcelet cuit basse température et son écrasé de patate douce et enfin Tarte aux pommes maison et sa glace vanille. En passant par la "Maison Bonnet" d'Itxassou qui flattera vos papilles avec des ravioles de cèpes pochés, bouillon crémeux chantilly muscade et copeaux de foie gras , son merlu de ligne en croûte à l’espagnole, écrasé de topinambours, choux carotte et jus au Noilly suivi de la bavaroise aux fruits, dacquoise noisette, fruits rouges et gel citron vert basilic, sorbet poires. Il y en aura pour tous les goûts du 15 au 22 décembre dans de nombreux restaurants du Pays Basque.

Nous vous invitons à réserver directement auprès du restaurant en précisant "Hiver au restaurant".

Et pour connaitre tous les restaurants participants il vous suffit de cliquer ICI