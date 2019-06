C'est la 1ère Edition du Concours de nouvelles Côte d'Azur avec France Bleu Azur

Le premier concours de nouvelles Côte d’Azur va permettre aux apprentis-auteurs d’être mis en lumière. Le président du jury, l’écrivain Bernard Deloupy est l'organisateur de cet événement

Un Français sur six a déjà écrit un manuscrit et le nombre d’auteurs publiés a augmenté de 60% en vingt-cinq ans !

Excellent nouvelle non ?

Tout le monde a une histoire à faire passer, un talent d’écriture à travailler et des lecteurs potentiels. C’est pour dénicher de nouveaux talents que l’Association des éditeurs Alpes-Côte d’Azur a choisi de lancer ce concours

Les Editeurs des Alpes Maritimes

Écrire une nouvelle de dix pages maximum, avec une seule consigne : le récit doit se dérouler sur le territoire des Alpes-Maritimes. C’est un format court, adapté à l’époque des tweets, des blogs et des posts, mais exigeant car il reprend en concentré les règles d’or d’un roman. Le concours est gratuit et ouvert à tous les francophones. Les manuscrits seront à rendre au plus tard le 30 novembre. Les dix gagnants seront publiés et promus auprès des professionnels de l’édition.

