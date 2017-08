C'est la rentrée radiophonique sur France Bleu Lorraine

A chaque rentrée son lot de nouveautés !

Sur France Bleu Lorraine on vous gâte. Voici quelques-uns des changements qui vous attendent pour cette rentrée : "Le plus de la rédaction" pour un décryptage de l'info, "France Bleu passe au vert" un conseil écolo, "Comment ça va Monsieur le maire" l'actu des villages de notre région, une émission entre 15h et 16h, sans oublier les cadeaux et pleins d'autres surprises. Regardez la vidéo de présentation sans attendre.