C'est le printemps au restaurant au Pays Basque du 01 au 07 avril 2019

Du lundi 1er au samedi 7 avril 2019, de nombreux restaurants du Pays Basque participent à l'opération : Le printemps au restaurant. Ils vous proposent de venir découvrir leurs menus à prix doux : 15 € et 20 € pour le déjeuner et 25 € et 35 € pour le dîner.

Les menus proposés par tous les restaurateurs comprennent tous " entrée + plat + dessert".

Que ce soit le "Bellini" de Saint Jean de Luz qui vous propose sa mozarella di Buffala, tomates bonbon et poudre d'olive suivi de canelloni à la Bolognaise puis d'un Affogato al'café. Ou le "Milesker" d'Urrugne qui vous propose son oeuf en cocotte puis un filet de baliste et sa piperade et enfin sa panna cotta au fruits rouges. Il y en aura pour tous les goûts du 01 au 07 avril dans de nombreux restaurants du Pays Basque.

Nous vous invitons à réserver directement auprès du restaurant en précisant "Printemps au restaurant".

Et pour connaitre tous les restaurants participants il vous suffit de cliquer ICI