C'est Le Printemps du Livre à Montaigu

Samedi 6 avril, c'est Le printemps... Sur France Bleu Loire Océan

Le Printemps du Livre de Montaigu, en direct de 16h à 19h sur votre radio.

Le salon rassemble chaque année depuis 30 ans des écrivains et des lecteurs dans une ambiance littéraire et conviviale.

Au-delà des séances de dédicaces et des échanges entre écrivains et lecteurs, ces 3 jours sont l'occasion de débats, de rencontres, d'animations et de festivités qui font de Montaigu la capitale du livre en Pays de la Loire l'espace d'un week-end.

Cette année le salon est placé sous la présidence d'honneur de Marc Levy

Le Printemps du Livre de Montaigu, c'est au Théâtre de Thalie du 5 au 7 avril.

