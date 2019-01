C'est moi(s) qui gourmand(e) ! en février à Charleval

France Bleu Provence est partenaire de "C'est moi(s) qui gourmand(e)" du 3 au 23 février à Charleval. Un événement qui s'inscrit dans "MPG2019", une année consacrée à la gastronomie en Provence.

La ville de Charleval en Provence vous propose un mois gourmand mais pas que. Ce sujet est plus vaste que se nourrir ! L’importance de nos choix face à la production, la distribution, la saisonnalité, le gaspillage rejoint la préoccupation plus que d’actualité de l’écologie et du développement durable.

Nous sommes ce que nous mangeons

La municipalité vous invite à participer aux activités sportives, festives et culturelles proposées tout au long du mois « Gourmand » et à vous nourrir de ces moments de convivialité et de partage.

Au programme : Animations, ateliers, conférences, expositions forum bien-être, produits locaux ainsi que spectacles vous sont proposés tout au long de ce mois de février.