Cabaret Vert 2017 avec France Bleu Champagne-Ardenne

France Bleu Champagne-Ardenne vous invite à découvrir le Cabaret Vert 2017 à Charleville-Mézières du 24 au 27 août

Un peu d'histoire : Le festival doit son nom à un poème de l’enfant du pays : Arthur Rimbaud.

Octobre 1870, Arthur Rimbaud a tout juste seize ans, il cherche à s’échapper, voir et vivre autre chose, faire en sorte que la poésie, la sienne, puisse trouver une autre forme. Lors de sa fugue, l’adolescent est de passage à Charleroi. C’est une auberge, Au Cabaret Vert, qui verra arriver le fugueur soucieux de trouver un peu de repos. Il s’y enivre de senteurs et de couleurs. Des valeurs épicuriennes qui siéent bien à l’ambiance du festival, véritable bain de musique, goûts et couleurs.

Pour cette 13e édition sauvage, profitez de vos journées pour explorer un Cabaret Vert facilement accessible, en plein centre de Charleville-Mézières, entre une bonne bouffe, une petite mousse artisanale et un spectacle de rue, une sieste à l’ombre ou des jeux entre potes. Pour finir au summum avec des concerts à peine croyables dans un festival à taille humaine.

