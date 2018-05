Samedi 26 Mai on vous chouchoute avec 3 de vos copines

Vous êtes une jeune maman débordée, fatiguée ? envie de faire une pose ?

France Bleu Vaucluse à décidé de prendre soin des mamans du Vaucluse.

Jouez avec nous et remportez une journée zen et belle le samedi 26 mai pour vous et 3 de vos copines.

- Matinée entre amies sur la péniche Althéa à Avignon

Péniche à 10 mn à pied de la place Crillon, avec un collectif de 9 thérapeutes en médecine douce, bar à tisanes, jus de fruits et jus de légumes, associatif, un lieu calme et ressourçant avec jardin sous les platanes et les acacias et une vue superbe sur le Palais des Papes !

La péniche Althéa à Avignon © Radio France - RF

- 10h à 10h30 : accueil et dégustation de jus + cookies

- 10h30 à 11h30 : Soins proposés par 4 des 9 thérapeutes en activité sur la péniche

relax et ze, © Radio France - RF

1. Séance de naturopathie avec Chabela Lorent : conseils nutritionnels et recettes bien-être

2. Massage Tui Na (massage thérapeutique chinois) par Karine Garcia, médecine chinoise

3. Bilan soin par Céline Ferron, ostéopathe tissulaire

4. Soin sophrologie et méditation par Aurélie Luz, sophrologue

11h30 à 12h : atelier commun pour une découverte des huiles essentielles avec Julie Cappo, aromathérapeute.

Un cadeau parfumé sera offert aux gagnantes au moment de votre départ.

- Déjeuner gastronomique au restaurant le Bistrot du Saule à Monteux concocté par le Chef Cyril Philibert.

Chez Cyril Philbert © Radio France - RF

Bistrot du Saule Monteux © Radio France - RF

- Après midi zen au SPA Ventoux Provence de Malaucène, la plus grande balnéothérapie du Vaucluse

La plus grande Balnéo du Vaucluse © Radio France - RF

L’accès à l'Espace Aqua Détente comprenant la piscine chauffée à 32°C (10m x 20m) et ses jets de massage, jacuzzi intérieur et extérieur, Hammam à la vapeur d'eucalyptus, Sauna finlandais et seau finlandais, grotte à sel (unique dans la région), bain écossais, salle de cardio-fitness et solarium.

- Massage essentiel 30 minutes en cabine sur une zone ciblée (dos, cuir chevelu ...). Une pause détente inoubliable en cabine double pour partager un moment de complicité.

instant détente © Radio France - RF

- Thé gourmand à notre restaurant Hangar N°1,

Déroulement de la journée :

14h30 Accueil des gagnantes explication des installations et du déroulement de leur après midi.

15h Installation en cabine de soin double pour le massage

16h thé gourmand (assortiment de pâtisseries et mignardises fait maison, et choix du thé dans notre sélection de thés), servi à notre restaurant accessible par la piscine: pause goûter en peignoir et pourquoi pas en terrasse ou au solarium?

De 14h30 à 17h les gagnantes pourront se prélasser dans la piscine chauffée et profiter de ses différents jets de massages, au Hammam à la vapeur d’eucalyptus, au Sauna finlandais, à notre salle de repos: La grotte à sel qui est une mine de bienfait, au jacuzzi extérieur pour profiter d'un moment aquatique en extérieur, du solarium avec ses transats pour profiter des rayons du soleil du mois de mai, si le temps le permet.

Calme et volupté © Radio France - RF

- Et mise en beauté coiffure au salon Eric Leturgie de Vaison.

Bouquet final © Radio France - RF

Belle et Zen © Radio France - RF

Une journée de prise en charge de 10h à 19h00 pour se relaxer et être la maman la plus chouchouté du Vaucluse.