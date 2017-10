Gagnez vos places pour le concert de Florent Pagny au Zénith de Pau, le 12 octobre

Florent Pagny est au Zénith de Pau ce jeudi 12 octobre 2017 à 20 h, gagnez vos places pour ce concert grâce à France Bleu Pays Basque.

Plus de deux ans après le succès de sa dernière tournée « Vieillir Ensemble », Florent Pagny décide pour son 55e anniversaire de remonter sur scène et d’offrir à son public une série de concerts exceptionnels dans toute la France avec sa nouvelle tournée sobrement nommée "55 Tour". Il est sur la scène du Zénith de Pau le jeudi 12 octobre 2017 où il interprétera ses plus grands tubes.

Vos places pour le concert palois de Florent Pagny

France Bleu Pays Basque, radio partenaire de la tournée de Florent Pagny, vous offre vos 2 places pour le concert palois de cet artiste.