Montez les marches du tout nouveau Festival CANNESERIES du 4 au 11 Avril

CANNESERIES, Festival International des Séries de Cannes, lance sa première saison du 4 au 11 avril 2018.

Festival Canneséries © Radio France - cannesseries

Avec pour objectif de réunir le meilleur des intervenants du monde des séries, de faire émerger les talents de demain, et de créer une compétition internationale incontournable pour les séries de tous les genres et de tous les formats. Les séances des séries en Compétition Officielle et Hors Compétition seront gratuites et ouvertes à tous : professionnels de l’industrie, accrédités au MIPTV, presse et grand public. Un jury de renommée internationale sera en charge de récompenser les séries lors de la Cérémonie de Clôture retransmise en direct sur Canal+ le 11 avril 2018.

France Bleu Vaucluse vous invites à ce tout nouveau Festival et vous offre 1 séjour pour 2 personnes à Cannes les 7 et 8 avril

Inclus :

- Montée des marches avec la projection de « La Vérité sur l’affaire Harry Quebert » le samedi 7 avril à 18h15

- 1 dîner le samedi soir après projection

- 1 nuitée en Hôtel avec petit déjeuner

- Accès aux projections du dimanche 8 avril en journée

*transport et frais de vie à votre charge