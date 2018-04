Entre 11 heures et midi venez vous amuser avec notre grand jeu "Joko à 2". Vous passerez un bon moment et avec un peu de chance vous serez invité avec la personne de votre choix pour un séjour de plaisir et de détente à l'Auberge Ostape de Bidarray au cœur du Pays Basque.

Le "Joko à 2" c'est le grand jeu de la mi-journée sur France Bleu Pays Basque. Un moment de convivialité, de détente et de plaisir où l'on joue tous ensemble avec les richesses de notre Pays Basque.

Chaque semaine nous vous dénichons des destinations magnifiques pour découvrir les beautés de notre région et s'offrir des pauses en duo.

Cette semaine nous avons le plaisir de vous entraîner à Bidarray pour vous ressourcer à l'Auberge Ostape. Il s'agit d'une propriété de 45 hectares, que se partagent 5 maisons nichées au cœur de 10 000 hectares de nature préservée.

Bidarray est l’un des plus beaux villages du Pays Basque

En Basse Navarre, au pied des crêtes de l’Iparla, de l’Artzamendi et du Baigura, au carrefour des 3 vallées de la Nive, de Baztan et de Begieder, venez vous perdre dans un paysage de collines et de verdure à perte de vue.

L’ Auberge Ostape★★★★★ (en basque, « ostape » désigne l’ombre de la feuille de chêne), vpus enchantera par son cadre authentique, et son esprit familial. Calme, détente et espace vous attendent au Pays Basque.

L'Auberge Ostape de Bidarray

Nous vous offrons votre nuit en Suite luxe pour 2 personnes

Votre suite est luxueuse et confortable, et fait honneur aux matériaux du pays et à l’artisanat local. Vous disposerez d'un espace donnant sur des collines vertes à perte de vue.

C’est dans la maison de maître du 17ème siècle que se situe le restaurant, Lore Ttipia, sous la responsabilité du chef Cédric Roubin. Le chef affectionne l’esprit du terroir et les produits d’exception, avec la complicité des producteurs voisins.