Une superbe trottinette à gagner lors de notre journée dédiée à la mobilité au Pays Basque, ce mercredi 3 octobre.

A l'occasion de notre journée spéciale transports et mobilité au Pays Basque, ce mercredi 3 octobre, France Bleu vous offre une trottinette. Pour vous accompagner au quotidien dans vos nouveaux réflexes de mobilité, nous avons sélectionné pour vous cette superbe trottinette "ultra-glisse" équipée de deux grandes roues de 200 mm pour un meilleur confort et une glisse optimale. La hauteur de notre trottinette est ajustable de 75 à 97 cm pour que toute la famille puisse en profiter. Pliable pour la transporter facilement cette trottinette est en Polyuréthane pour conserver un poids léger et elle est équipée d'un système de roulement breveté pour glisser au mieux.

Gagnez votre trottinette