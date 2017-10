CADEAU - Gagnez votre weekend pour deux à la Maison Oppoca d'Ainhoa en jouant au Joko à 2 sur France Bleu Pays Basque

Entre 11 heures et midi venez vous amuser avec notre grand jeu "Joko à 2". Vous passerez un bon moment et avec un peu de chance vous serez invité avec la personne de votre choix pour un weekend de plaisir et de détente à la maison Oppoca à Ainhoa au cœur du Pays Basque, entre mer et montagne.

Nous vous donnons rendez-vous dans le village d’Ainhoa, classé parmi les plus beaux villages de France, pour passer de très bon moments dans cette Auberge-Relais qui sait recevoir depuis le XVII siècle.

Situé à 3 km d’Espelette, capitale du piment, Ainhoa est le point de départ idéal pour découvrir la diversité des nos paysages Basques mais aussi les villages typiques et pittoresques et appréciez les très nombreuses vues sur la montagne, le Chemin de Croix et la Chapelle notre dame de l’Aubépin.

La maison Oppoca vous propose des chambres très confortables, un cadre de vie authentique et une cuisine au goût du jour, proposant à la fois les spécialités régionales comme des plats marquant de la gastronomie française.

Nous vous offrons votre nuit pour deux personnes, le repas tout compris et les petits-déjeuners !

La Maison Oppoca à Ainhoa - Maison Oppoca

Toute semaine venez jouer avec nous au "Joko à deux" et offrez-vous ce weekend de rêve en Pyrénées-Atlantiques et découvrez l'établissement plein de charme de Chantal et Dominique Massonde.