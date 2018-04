Entre 11 heures et midi venez vous amuser avec notre grand jeu "Joko à 2". Vous passerez un bon moment et avec un peu de chance vous serez invité avec la personne de votre choix pour un weekend de plaisir et de détente à l'Hôtel et Spa "Le Splendid" de Dax. Un lieu unique entièrement rénové.

Un hôtel mythique des années 30 au cœur des Landes

Profitez de votre séjour inoubliable dans cet ancien palace Art Déco inscrit au patrimoine des Monuments Historiques et entièrement rénové pour une ouverture en avril 2018.

146 chambres spacieuses et élégantes

3 suites raffinées et spacieuses

1 restaurant à la cuisine gourmande et créative

1 bar aux 3 ambiances

un spa innovant de 1800 m², véritable bulle de bien-être

un jardin paysager

14 salles de séminaires modulables

Une chambre du Splendid de Dax

Nous vous offrons pour deux personnes votre séjour deux jours / une nuit avec votre chambre élégante et feutrée , votre dîner et accès au spa by Cinq mondes.