Jouez et Gagnez un an de sport avec One Fitness Avignon

Cette semaine France Bleu Vaucluse vous aide à tenir vos bonnes résolutions pour votre reprise du sport cette saison.

Remportez un an de sport dans la toute nouvelle salle de sport d’Avignon ONE FITNESS au Centre Commercial Cap Sud, qui ouvrira début octobre.

Nouveau centre sportif à Avignon Cap Sud © Radio France - OneFitness

Nous vous offrons une année complète de sport avec votre abonnement. Vous pourrez au choix, quand vous le souhaitez profiter de la salle muscu et cardio. Courir sur des tapis en regardant la télé connectée a youtube, ou en regardant vos séries préférées, ou tout simplement courir en vous imaginant dans les rues de San Francisco immergé en réalité virtuelle pour une expérience sportive originale. Profiter de 35 cours de fitness par semaine au choix – faire du biking ou affiner votre silhouette et retrouver la forme dans l’espace cross training.

Vous pourrez transpirer tous les jours de l’année, 7 jour sur 7 / 365 jours par an.

On fait du sport ensemble avec France Bleu Vaucluse et ONE FITNESS AVIGNON.

Salle Cardio © Radio France - ONeFitness

Un club de sport nouvelle génération : 7 jours/7 365 jours par an / 1400m2 de salle accessible / présence de coachs diplômés de 9h00 à 23h00 proposant des suivis personnalisés / Espace féminin privatisé / cours collectifs LES MILLS / 35 cours/semaine / espace cross training / Biking / Douches individuelles et sauna Infrarouge dans chaque vestiaire

-