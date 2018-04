Une semaine de stage en Avril pour les 7-15 ans au complexe sportif de Mallemort avec Toifilou Maoulida

Vos enfants ont entre 7 et 15 ans et sont passionnés de Football ? Gagnez une semaine de stage pour s'initier ou se perfectionner, en immersion au complexe sportif de Mallemort organisé par Toifilou Maoulida et encadré par des pros.

Pour jouer et participer, remplissez le formulaire en bas de page, tirage le vendredi 13 Avril.

Le rôle des stages

Initiation à la pratique du football

Perfectionnement technique et tactique des stagiaires

Allier plaisir de jouer & fair-play

Développer l’apprentissage du collectif

Sensibilisation aux lois du jeu

Information sur les aspects liés à l’hygiène de vie d’un jeune footballeur

Développer la culture foot des stagiaires et véhiculer les valeurs du football

Respect, Travail, Humilité & Plaisir

Cette structure consacrée à l’initiation et au perfectionnement des jeunes footballeurs, accueillera des garçons et des filles de 7 à 15 ans originaires de toute la France lors des vacances scolaires (petites et grandes vacances). Les stagiaires seront encadrés par des éducateurs diplômés dont Toifilou Maoulida (titulaire du Brevet d’Entraineur de Football UEFA A Diploma) ainsi que d’anciens joueurs professionnels, ils bénéficieront d’un accueil en demi-pension. Pour les gardiens, des entraînements spécifiques « Gardien de but » viendront s’ajouter en complément des entraînements des joueurs de champs. Ils rejoindront leurs groupes après leurs séances.

ensemble pour apprendre et se perfectionner © Corbis - corbis

Le Complexe Sportif de Mallemort

Un grand terrain synthétique, une piste d’athlétisme, une piste de vitesse, un gymnase de repli en cas de pluie et un terrain gazonné avec 4 grands vestiaires dont le stade d’honneur a fait l’objet d’une attention toute particulière afin d’accueillir la délégation Autrichienne dans les meilleurs conditions pour l’Euro 2016.

Plusieurs sélections nationales dont l’équipe de France 98 ont déjà bénéficié de la qualité des infrastructures du complexe sportif de Mallemort.

Ce dernier se veut aussi être un espace de vie convivial et ludique, comprenant une aire dédiée à la petite enfance équipée de jeux. C’est un cadre de vie naturel, arboré et fleuri.

Le complexe sportif de Mallemort © Radio France - RF

Le parcours de Toifilou Maoulida

Né le 8 juin 1979 à Kani-Kéli sur l’île de Mayotte, Toifilou Maoulida a grandi à Marseille. Il commence à jouer dans un club des quartiers nord de la cité phocéenne, l’ES Malpassé ensuite le SC Montredon-Bonneveine, avant de rejoindre le FC Istres dans l’équipe des U17.

Montpellier (1997-2002) Une saison lui suffit pour attirer l’attention de Montpellier HSC dont il intègre le centre de formation. Milieu de terrain offensif à ses débuts, il devient attaquant sur les conseils de ses entraîneurs Fleury Di Nallo & de Mama Ouattara. Le retour en Ligue 1 n’empècha pas le club de connaître des soucis financiers qui l’obligèrent à céder Olivier Sorlin au Stade rennais avant que Toifilou n’emprunte le même chemin.

Après trois saisons à Rennes (2002-2005) dont une où il a été prété à Metz (2003-2004) au cours de laquelle il a fini meilleur buteur du club (12 buts) & un passage à l’AS Monaco (2005- 2006), Toifilou revient dans la ville de ses débuts, Marseille. Prété en janvier 2006 à l’Olympique de Marseille (janvier 2006- 2007), il y vit la meilleure période de sa carrière, inscrivant 11 buts & effectuant 13 passes décisives en 22 matchs, toutes compétitions confondues. Il marqua contre le PSG en finale de coupe de France.

Après une demi-saison à _Auxerre (2007-2008)_, il signe au RC Lens (janvier 2008-2011). Lors de son premier match à Bollaert, et alors que Lens est à la peine en championnat, Toifilou marque le 1/4 de finale de Coupe de la Ligue de son empreinte, en inscrivant un lob des 40 mètres. Face à Caen, le 10 février 2008, il marque son 50ème but en Ligue 1, mais aussi le plus rapide de la saison (17 secondes) & de l’histoire du RC Lens. Le 8 août 2008, il annonce son choix de rester au club malgré la relégation, pour permettre au Racing Club de Lens de remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison. Lors de la saison 2008-2009, non seulement Toifilou obtient le titre de champion de Ligue 2 & retrouve ainsi la Ligue 1 mais il est également le meilleur buteur du club durant cette saison & l’un des meilleurs du championnat. Il est nommé meilleur joueur du championnat en septembre/octobre 2008.

Libéré par Lens, il signe un contrat de trois ans en 2011 avec le SC Bastia, alors en Ligue 2.Bastia est sacré champion de France au cours de cette saison & retrouve la Ligue 1 en août 2012. Toifilou termine meilleur buteur du club. Le samedi 11 août 2012, lors de la première journée de championnat de ligue 1, Toifilou inscrit un doublé contre le FC Sochaux-Montbéliard permettant à Bastia de devenir, avec Bordeaux, le premier leader de la Ligue 1. Après trois saisons passées en Corse, il s’engage le 7 juillet 2014 avec le Nîmes Olympique pour une durée de deux ans. Au cours de la saison 2014/2015, il jouera son 500ème match de championnat, inscrira 12 buts et 5 passes décisives. Il terminera meilleur buteur du club. Lors de la saison 2015/2016, Toifilou Maoulida et ses coéquipiers écrivent la plus belle page de l’histoire du Nîmes Olympique en obtenant un maintien historique en Ligue 2 en débutant le championnat avec une pénalité de -8 points (matchs présumés truqués). Toifilou Maoulida a été un élément clé du maintien en apportant toute son expérience & en encadrant les jeunes nîmois. Il inscrira 4 buts & délivra 3 passes décisives. Le 5 octobre 2016 il s’engage au Tours FC.

Les bandelettes

Lors du match de championnat de L’Olympique de Marseille contre Nice, Toifilou inaugura un rituel unique dans le milieu du football, qu’il répète désormais chaque fois qu’il marque un but : il sort de sa chaussette un strap, une bandelette sur laquelle il inscrit un petit message qu’il dévoile au public. C’est dorénavant sa marque de fabrique.