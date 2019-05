Cambrai : voyage en Amérique pour la 19e édition des American Journeys

A Cambrai, les passionnés d'Amérique ont enfilé santiags et chapeau de cow-boy. La 19e édition des American Journeys a eu lieu au Palais des Grottes de la ville ce week-end. Concerts, expositions, démonstrations de danse country...L'événement a accueilli environ 10 000 personnes sur trois jours.

L'association cambrésienne "Le Clan Mc Coys" a replongé les visiteurs dans un vilagge du Far West

Cambrai, France

Au Palais des Grottes de Cambrai, les passionnés d'Amérique se sont réunis tout le week-end. En trois jours, près de 10 000 personnes ont participé à ce festival organisé par l'association Cap Nord.

"C'est l'esprit famille" Philippe Huyon, membre du comité d'organisation du festival Copier

Les visiteurs ont notamment pu admirer des voitures américaines, mais aussi assister à des concerts et des démonstrations de danse country. Le festival a proposé deux nouveautés cette année : une exposition consacrée au King Elvis Presley et une reconstitution d'un village du Far West en Playmobil.

Les visiteurs ont pu admirer une ville du Far West réalisée en Playmobil. © Radio France - Hortense Crépin

Beaucoup de festivaliers sont venus en camping-car ou caravane des quatre coins de la France. Comme Emile, alias Bufallo Bill, dont la caravane est parée du drapeau américain et décorée en intégralité, du tableau de bord aux sièges.

Emile, alias Bufallo Bill, a 14 American Journeys au compteur. © Radio France - Hortense Crépin

Pour la vingtième édition l'an prochain, les organisateurs souhaitent réunir les têtes d'affiche des dix derniers festivals.