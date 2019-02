Camping-Car for ever, le spectacle des Chevaliers du Fiel, en direct sur C8 samedi 9 mars à 21h

Depuis le 28 novembre dernier, les Chevaliers du Fiel sont en tournée avec leur tout nouveau spectacle, Camping-Car for ever. Un spectacle qui va être diffusé - en direct depuis l'Olympia à Paris - sur C8 samedi 9 mars prochain.

Camping-Car for ever - les chevaliers du Fiel

Dans Camping-Car for ever, Monsieur et Madame Lambert ont enfin acheté le camping-car de leur rêve et se lancent dans l’aventure. Et quelle aventure !

Où dormir ce soir ? combien va t-on consommer de carburant dans les côtes, de rosé pendant les pauses ? C'est parti pour une soirée hilarante, décapante et inoubliable ! Fou rire garanti...

