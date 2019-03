Canal+ lance une nouvelle offre à prix réduit pour les fans de séries

Canal+ dévoile sa nouvelle offre à prix réduit pour les fans de série. Elle a été baptisée - Canal+Séries -, a annoncé le groupe lors d’une conférence de presse, ce lundi. Le but ? Être complémentaire de Netflix et Amazon, les numéros un du streaming américain qui ont ébranlé l’audiovisuel français. Cette nouvelle offre sera disponible dès mardi et proposera 150 séries avec près de 5.000 épisodes. Tous ces épisodes seront à 90% en exclusivité totale.

Des créations originales de la part de Canal+ comme : "Engrenages", "Hippocrate", "Versailles", ou "Guyane", la nouvelle série "Vernon Subutex", avec également des séries internationales telles que "Killing Eve", "L'Amie prodigieuse" , "Gomorra", "24H Chrono", "Twin Peaks", "Buffy contre les vampires" et "X-Files", tout cela grâce à des accords avec Showtime, FX et Warner. Il manquera malgré tout la fameuse série "Le Bureau des légendes", dont le producteur n’a pas encore donné son aval.

Une offre sans engagement

Cette offre est sans engagement, à partir de 6,99€ par mois pour un client et jusqu’à 9,99€ pour deux utilisateurs. Une offre à 11,99€ pour quatre clients, un prix relativement compétitif par rapport à Netflix (7,99€ essentiel, 12,99€ standard et 17,99€ premium) ou Amazon (49€ par an).

Cette offre sera disponible grâce à la plateforme Mycanal, qui a investi "plus de 100 millions d'euros par an", afin d’être d’ici la fin 2019 présente dans tous les pays où le groupe opère. Le but est également d’être in fine sur les box des opérateurs de téléphonies. Maxime Saada, le patron de Canal+ ne souhaite pas faire doublon avec les géants américains mais plutôt proposer un service complémentaire. Il a expliqué, lors d’une conférence de presse, que "ce n'est pas pour répondre à Netflix. C'est une offre complémentaire à celle qui est proposée par les acteurs américains et d'ailleurs il n'est pas exclu qu'un jour nous-mêmes soyons distributeurs de Netflix".