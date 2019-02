Le mari, la femme, l’amant, la maîtresse et la bonne !

On dirait, s’il n’y avait « la maîtresse » et la bonne, la célèbre pièce de Guitry. Sauf que « Le canard à l’orange » n’a rien à voir avec celle du grand Sacha. C’est une tragi-comédie, car tout le monde est blessé et tout le monde est sincère. Le mari est un animateur vedette, drôle, brillant voire cynique, à l’humour très british. Quand le mari apprend que sa femme le trompe, il fait exactement le contraire de ce qu’on envisage d’un cocu : il est imprévisible. Mais la partie est délicate : il aime sa femme et sa femme aime son amant (du moins le croit-elle). Beaumarchais dit : « Voici l’instant de la crise. C’est un vrai duel à trois où rien n’est gagné et où rien n’est gagnable. L’amant a beaucoup d’atouts dans son jeu. Il est jeune, intelligent, riche et amoureux : il est redoutable. La femme divorce, sûre d’elle, partagée, bouleversée, troublée, perdue dans un mouvement brownien imprévisible et foudroyant. La maîtresse est une bombe, une adorable chipie qui aime la vie et l’amour. Quant à la bonne, elle est corse jusqu’au bouts des ongles et déclenche des quiproquos inénarrables entre ceux qui croient entendre un corse du sud, alors qu’elle parle le bastiais.