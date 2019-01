Cancer du sein, la vie continue - une soirée spéciale sur France 2

Mercredi 13 février, France 2 propose une soirée continue en deux temps, une fiction suivie d'un débat, sur le thème "Cancer du sein, la vie continue"

Au programme à partir de 21h

« Ma mère, le crabe et moi »

une fiction réalisée par Yann Samuel

Depuis quelque temps, Cathy est fuyante, et Tania, son adolescente de fille, la soupçonne d'avoir un amant. Elle est loin d'imaginer ce que sa mère n'arrive pas à lui avouer. Mais comment lui dire?

Cette question tourmente Cathy depuis que les médecins lui ont découvert un cancer du sein. Elle appréhende la réaction de Tania, insouciante, boudeuse et toujours entre deux conflits avec elle. Mais les épreuves révèlent les caractères. Dans ce combat contre la maladie, Tania est un vrai petit soldat, pleine d'humour, d'insolence, de vitalité et bien décidée à ne pas laisser le cancer l'emporter.

Et lorsque Cathy se sent diminuée, mutilée et refuse de s'engager dans une nouvelle histoire d'amour, Tania, là encore, va la surprendre.

Avec Émilie Dequenne (Cathy), Lorette Nyssen (Tania), Jérôme Robart(Franck Parfenon), Miveck Packa (Marlène), Melchïor Lebeaut (Zlatan), Jean-Michel Fête (Éric), Carole Franck (Corinne)

« Cancer du sein : la vie avant tout »

un débat animé par Julien Bugier à 22h40

Avec près de 60 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. S’il provoque encore presque 12 000 décès par an, les espoirs de guérison se multiplient grâce à un meilleur dépistage et à des thérapies toujours plus efficaces.

Mais comment vit-on avec cette maladie ? Comment ces femmes atteintes d’un cancer du sein supportent-elles l’annonce du diagnostic, la lourdeur des traitements et de ses effets secondaires, ou parfois même le traumatisme de l’ablation d’un sein?

Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes femmes sont frappées par ce cancer. Avec quelles conséquences sur leur vie de famille, leur vie amoureuse et leur vie professionnelle ? Comment affrontent-elles cette maladie qui bouleverse leur féminité ?

Et comment supportent-elles le regard des autres ?

Si les thérapies pour combattre la maladie progressent, qu’en est-il de l’accompagnement et de la prise en charge du malade, de sa douleur, de ses émotions, de son état psychologique ?

Julian Bugier donne la parole à des femmes qui affrontent la maladie et à leurs proches, mais aussi à des médecins et des accompagnants qui s’engagent pour améliorer la vie des malades. Ensemble, ils viendront témoigner de ces parcours de combattantes.