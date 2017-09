Cannelenium 2017, le championnat du monde de cannelés, inscrivez-vous !

Les inscriptions sont ouvertes pour la 6ème édition du Cannelénium, le championnat du Monde de cannelés, organisé par France Bleu Gironde dans le cadre de Bordeaux So Good.

Le Cannelénium, championnat du monde de cannelés, vous donne rendez-vous dans le cadre de Bordeaux SO Good le 17 novembre. Pour concourir dans la catégorie amateurs vous avez jusqu'au 22 octobre pour vous inscrire et c'est peut-être vous qui prendrez la suite de Francis Dentraygues, le champion du monde de cannelés 2016. C'est un jury présidé par le chef Christophe Girardot et composé de bloggeurs et bloggeuses qui désignera le champion du monde 2017.

Vous pensez que vos cannelés (recette traditionnelle) sont les meilleurs ? Vous souhaitez entrer dans la compétition ? C'est le moment de tenter l'aventure et de prouver que vous êtes la championne ou le champion du Monde de cannelés !

Ce concours de cannelés est ouvert aux amateurs qui n'ont aucun lien avec la restauration ou la pâtisserie.

Cannelénium, les inscriptions