Cannes: dans le cerveau du Palais des Festivals

Au Festival de Cannes, des centaines d'images et de sons transitent vers le monde entier. Photos, vidéos, émissions en direct ou différées, emails, sms et appels: le dispositif pour assurer ces liaisons doit être irréprochable. Visite dans le "centre névralgique" du Palais des Festivals.

Au sous-sol du palais, près de 1200 liaisons sont assurées dans le local technique. Parmi elles, 70 radios, et plus de 100 chaînes télévisées. Une bonne centaine de câbles fibre optique, tous étiquetés et numérotés, permettent des connexions très rapides, ainsi que des liaisons 3G et 4G pour les téléphones portables.

"Il y a très peu d'erreurs humaines dans la numérotation des câbles. Tout est référencé dans notre base de données, sur ordinateur" - Henri Terreaux, directeur événementiel chez Orange

Le cerveau

C'est Orange qui chapeaute le tout. Le géant des communications a d'ailleurs apporté un boîtier supplémentaire, pour booster la vitesse de connexion. Après le festival, ce caisson sera utilisé à Roland Garros et lors du Tour de France, dans le même but.

Henri Terreaux, directeur événementiel chez Orange. C'est lui qui a chapeauté toute l'installation technique © Radio France - Célia Bertholet

Deux types d'émissions

Plus de 4000 journalistes sont accrédités au Festival de Cannes, que ce soit pour la presse, la radio, la télé ou internet. Ils produisent des émissions enregistrées, qui doivent être envoyées aux studios du monde entier. Mais aussi des directs, et dans ce cas, un problème de liaison risquerait de provoquer des coupures de son ou d'image.

"Nous avons deux techniciens à la centrale à Paris, disponibles à toute heure, et 6 responsables sur place, prêts à intervenir en cas de problème" - Henri Terreaux, directeur événementiel chez Orange

Ecoutez les explications d'Henri Terreaux, directeur événementiel chez Orange, sur l'installation technique Copier

Wifi gratuit sur la Croisette

La nouveauté cette année, c'est la connexion sans fil disponible entre le Palais et l'hôtel Martinez. Là aussi, la fibre optique assure les relais, et des antennes ont été installées sur les lampadaires du Boulevard. Et bien sûr, toutes les données transitent par le sous-sol du Palais des Festivals.

Ecoutez le reportage sur l'installation Wifi de la Croisette Copier

Toujours plus connectés

Le festival touche à peine à sa fin qu'Henri Terreaux et son équipe pensent déjà à l'année prochaine: ils savent qu'ils auront besoin d'antennes supplémentaires, pour une connexion internet encore plus rapide.