Cap au sud : Que faire ce week-end en Provence

France Bleu Provence a sélectionné pour vous plusieurs évènements qui se déroulent ce week-end. Nous en parlons dans l’émission Cap au sud entre 11H et 12H30 ce samedi.

Un salon du livre à Salon de Provence ce samedi 13 mai :

Un salon pour petits et grands avec des rencontres d'auteurs, des ateliers d'écriture et d'illustration, des contes pour les enfants, des jeux...

Un salon d’art contemporain à Aix en Provence, au Parc Jourdan tout ce week-end :

Le Sm’art accueille 200 artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, créateurs, 15 galeristes, 20 designers. Une gigantesque galerie éphémère …

Un festival au son des caraïbes à Marseille:

Le festival « Kadans Caraïbe » propose de découvrir la richesse de la culture afro-caribénne. Pour sa 5ème édition, le festival Kadans Caraïbe explore le thème de l’Héritage Culturel, et reçoit des acteurs des scènes hip hop, gwoka, latino et autres influences … Concert et buffet de spécialités au programme de samedi soir.

Un salon de plantes méditerranéennes et de roses aux Arcs sur Argens : Le Château Sainte Roseline organise ce week-end son salon autour des plantes méditerranéennes et des roses. C’est LE rendez-vous incontournable des amateurs et néophytes de la région. On vous explique les plantes dans toute leur diversité, et plus particulièrement la rose, de sa culture jusqu’à son utilisation dans le monde de la parfumerie. De nombreux ateliers (gratuits et payants), et une partie du prix de chaque entrée sera reversée à l’Association « Valentin Haüy » de Draguignan (AVH Dracénie Verdon), qui agit pour l’amélioration des conditions de vie des déficients visuels.

Un concert samedi soir à Luynes d’une toulonnaise candidate de The Voice :

Elle est la voix de Shiva, une voix jazzy dans un corps d’ange… Un minois tout en beauté, un look apprêté, un regard tout en douceur… qui sont en décalage avec sa voix. Une voix maîtrisée, sans fausse note ! Angy (The Voice en 2016) joue un répertoire soul et jazz, et sa signature vocale procure à son public de vives émotions, à chaque prestation.

Un retour au temps des chevaliers à la Penne sur Huveaune tout ce week-end:

De l'église Saint-Laurent au Pennelus, toute la ville est en liesse ! Les marchands médiévaux font montre de leur savoir-faire, la piétaille découvre les combats des chevaliers, les spectacles des troupes en costumes moyenâgeux, les ateliers et contes pour enfants, la chorale, ou encore la ferme médiévale avant la grande parade des troupes et des figurants (gueux, troubadours, sorcières, gentes dames et damoiseaux). Retour au Moyen Age ce week-end !

Une centaine d’hommes qui chantent et enchantent la plus belle rade d’Europe à Toulon:

Cantadis, le groupe choral masculin qui porte les couleurs du Var et de Toulon, organise son deuxième Festival de Choeurs d'hommes : les Choeurs de la Rade. Concerts, « karaoké » ou encore flash mob au programme.