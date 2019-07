Cap sur le rire

Mardi 16 juillet : DJAL, à cœur ouvert

D’Jal revient avec un nouveau spectacle ! Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le “Portugais” et redonne vie à ses personnages fétiches. D’Jal se livre “à cœur ouvert” et nous entraîne dans un véritable hymne à la vie. Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes. Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait prendre de véritables ascenseurs émotionnels.

Djal - .

Mercredi 17 juillet : Titoff et Thaïs, amoureux

Tout les rassemble et pourtant... 20 ans les séparent ! Titoff et Thaïs, duo explosif, viennent mettre un grand coup de pied aux idées reçues autour de la différence d’âge au sein du couple. Qu’il touche des personnalités ou des membres de notre entourage, ce phénomène de société ne nous laisse pas indifférent : AMOUREUX aborde le sujet avec humour, et nous propose un regard neuf sur ces couples d’un nouveau genre, qui tentent de s’accorder au-delà de l’écart des générations. Un spectacle qui vient gentiment chatouiller l’adage qui dit que «L’amour n’a pas d’âge» ! Si vous aussi, votre bien aimé(e) vous spoile vos séries préférées, que vous avez dit oui pour Blablacar, et que déjà vous le regrettez, que vous en avez marre de gérer ses mots de passe oubliés, que l’assurance téléphone ne veut jamais vous rembourser, qu’il n’est pas contre un câlin, mais après le plateau-télé, qu’elle croit que Tchernobyl est un groupe Electro Allemand à succès, qu’il vous met trop la honte quand il parle en anglais, qu’elle met des #Vegan alors qu’elle mange plus de viande qu’un T-Rex affamé,

Titoff et Thaïs - .

Jeudi 18 juillet : Camille Lellouche

Venez la voir en vrai ! Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme, mais attention, Camille Lellouche est loin d’être inoffensive. Entre interprétations de personnages et performances musicales, elle vous offre un «one woman show» nouvelle génération ! Moderne et complètement habitée par ses personnages, Camille passe du chant à la comédie avec une aisance naturelle qui vous donne envie de rentrer dans son univers !