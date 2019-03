Cap sur vos territoires : vous êtes entrepreneur engagé ? Proposez votre projet

Besançon, France

L'association Epicerise, la Maison de la Nature et des Vosges Saonoises, les Jardins de Maé à Montbéliard, la Fruitière à Energies sont candidats à l'opération "Cap sur vos territoires" lancée par France Active Franche-Comté, une structure au service de l'entrepreneuriat et des projets associatifs en Franche-Comté. Franche-Comté Active aide les personnes en situation précaire à créer leur entreprise, et les structures évoluant dans le champ de l'économie sociale et solidaire.

France Active Franche-Comté lance l’Appel à Initiatives « Cap sur Vos Territoires » du 1er mars au 19 avril 2019

Cet appel s’adresse aux associations employeuses, entreprises ou entrepreneurs du territoire de Franche-Comté qui ont un projet de création, de développement ou consolidation d’une activité présentant un impact social ou sociétal durable sur un territoire rural.

Cet appel à initiatives a pour objectif de :

Favoriser la création, la consolidation et le développement de l’emploi situé en milieu rural

Soutenir des initiatives économiques structurantes pour leur territoire

Récompenser des projets à impact social et les mettre en valeur

Accompagner ou proposer des solutions d’accompagnement et de financements pour des projets dans l’objectif d’assurer leur viabilité économique et celle des emplois liés.

Vous cherchez un accompagnement et des conseils sur mesure ? Un financement solidaire adapté ? Une mise en réseau avec les partenaires de votre territoire et de votre secteur d’activité ? Les projets retenus de cet appel à initiatives pourront en bénéficier.

Parmi les projets retenus, 4 lauréats bénéficieront en plus :

D’un prix pouvant aller jusqu’à 2 000 € qui sera remis lors d’une cérémonie de remise de prix,

qui sera remis lors d’une cérémonie de remise de prix, D’une communication valorisante autour du projet et de son impact local.

Lancez-vous ! Pour proposer votre projet rendez-vous sur le site de France Active Franche-Comté ou la page Facebook de France Active Franche-Comté.