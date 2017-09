Carmina Burana, un spectacle en tournée avec France Bleu

Le Ballet, l'Orchestre et les Chœurs de l'Opéra National de Russie présentent Carmina Burana un spectacle musical et chorégraphique en tournée française

Carmina Burana, c'est sans doute l'une des oeuvres les plus connues du répertoire, au même titre que Carmen. Composée par Carl Off dans les années 30, elle est présentée par le Ballet, l'Orchestre et les Chœurs de l'Opéra National de Russie dans une nouvelle production riche en émotions. Le spectacle est présenté pour la première fois à Dijon le 3 novembre, première date d'une tournée qui comprend une cinquantaine de dates.

