Carmini de Patrizia Gattaceca

CARMINI

S’étonner des images que libère la lecture de Charmes, en suivre les échos dans l’autre langue et un autre langage; tenter avec une attention permanente d’en traduire des équivalences linguistiques et musicales par l’adaptation corse du poème valéryen. Tel est le projet engagé par le trio composé de Patrizia Gattaceca, poète et chanteuse, Jean Bernard Rongiconi, musicien et arrangeur et Ghjacumu Thiers, écrivain et traducteur. Un atelier à l’œuvre, émerveillé et surpris de la proximité de Charmes avec Carmini, son adaptation corse vocale et musicienne. Et où se précise chaque jour davantage l’idée d’une identité méditerranéenne et insulaire profonde et partagée.

L’album Carmini comprend 12 titres : L’apa, I passi, A Cinta, E Mergane, Morta ma micca in veru, Internu, Oda secreta, Una chì dorme, Rimitore, U silfu, Di Rigiru, U vinu persu.

Ce projet est associé à la Chaire Paul Valery de l’Università di Corsica.

Sortie prévue le 13 avril