France Bleu Besançon et Bérengère Desmettre, blogueuse, vous proposent les carnets de Noël, découvertes et idées cadeaux pour les fêtes. Direction Giromagny pour faire la connaissance de Marylène Swietek, céramiste.

Giromagny, France

La danseuse

Marylène Swietek est une céramiste diplômée de l’Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller. Quand elle parle de la matière qu’elle travaille, il y a de la cuisinière en elle et de la couturière. La matière porcelaine à l’état liquide avant d’être modelée puis cuite ressemble à de la crème anglaise, qu’elle étale avec un rouleau à pâtisserie, sur laquelle elle appose des morceaux de dentelles laissant leurs empreintes délicates. Et pourtant, c’est la danseuse que je vois en cette jeune femme blonde et franche. La danseuse dansant avec sa création qui danse elle-même sous ses mains. Mais n’imaginons pas que cela rende l’objet fragile car la porcelaine est bien plus solide que le grès ou la faïence nous confit-elle dans un beau sourire.

Bérengère Desmettre a choisi le soliflore (15 euros), cadeau pour sa filleule, une ravissante adolescente

Le soliflore réalisé par Marylène Swietek - Bérengère Desmettre

Qu’est-ce-que la porcelaine ?

La porcelaine est une variété de céramique fine et translucide qui peut être soit dure soit tendre. Elle est originaire de la Chine et ramenée en Europe par les italiens au XVème siècle. Marylène travaille la porcelaine dure à base de kaolin.

Un nid pour s’envoler…

Son atelier au joli nom Envol est un lieu chargé d’art et d’histoire. Ayant appartenu à son arrière grand père maternel puis à son grand père maternel, tous deux ingénieurs textiles, il est aujourd’hui le nid où la jeune femme crée ses œuvres légères et poétiques, lumineuses.

Qu’est-ce qu’un soliflore ?

En parfumerie, c’est un parfum avec une unique dominante florale. En art floral, c’est un vase destiné à ne contenir qu’une tige de fleur.

Où acheter ce soliflore :

Atelier boutique Envol de Marylène Swietek

8 rue Thiers

90200 Giromagny

Tel : 06 79 66 38 97

Email : envolcreation@laposte.net

Visitez le site internet de Envol

Le logo d'Envol

